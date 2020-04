Gigi Hadid (25) lässt sich ihren großen Tag nicht vermiesen! Die schöne Blondine ist wohl längst an dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen: Sie zählt zu der absoluten Topmodel-Elite. Am Mittwoch feiert Gigi nun ihren 25. Geburtstag – doch auf eine dicke Fete, wie sich das für einen Superstar eigentlich gehören würde, muss sie aufgrund der aktuellen Situation verzichten. Trübsal blasen will sie deshalb aber nicht: Sie lässt sich ganz dekadent im engsten Kreis feiern!

Das bewies nun eine Instagram-Story, die Schwester Bella Hadid (23) postete. Breit grinsend sitzt Gigi mit geschlossenen Augen am Tisch – auf ihrem Kopf ein silbernes Krönchen. Hinter ihr befinden sich bunte Luftballons, vor ihr eine riesige Torte mit brennenden Kerzen, um sie herum zahlreiche Geschenke. Keine Frage, Gigis Familie gab alles, um ihr trotz der Umstände einen gebührenden Prinzessinnen-Ehrentag zu bereiten!

Zahlreiche Promi-Freunde und Kollegen nutzten stattdessen das soziale Netzwerk, um die Schönheit hochleben zu lassen: Irina Shayk (34) und Kendall Jenner (24) teilten gemeinsame Fotos, um ihrer Freundin zu gratulieren. Auch die Freundin ihres Bruders Anwar (20), Dua Lipa (24), veröffentlichte Schnappschüsse und widmete Gigi liebe Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Gigi. Ich wünsche mir für dich den ganzen Sonnenschein der Welt!"

Getty Images Gigi und Bella Hadid im August 2019

Instagram / bellahadid Gigi Hadid an ihrem 25. Geburtstag

normales Bild, Candid Sängerin Dua Lipa und Freund Anwar Hadid im März 2020 in London



