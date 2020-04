Désirée Nick (63) packt über ihren Wiedereinzug bei Promis unter Palmen aus! Eigentlich wurde die Kabarettistin in der vorletzten Folge von ihren Mitbewohnern einstimmig aus der Reality-Show rausgewählt. Da ihre Erzrivalin Claudia Obert (58) nun aber freiwillig die Koffer packte, durfte die Berlinerin wieder in die luxuriöse Promi-Villa zurückkehren. Dort war die Lage unter den Bewohnern aufgrund der zahlreichen Auseinandersetzungen noch ziemlich angespannt. Warum erklärte sich Désirée also bereit, wieder einzuziehen?

Im Promiflash-Interview verriet die 63-Jährige: "Ich war froh, dass ich wieder einziehen konnte, denn ich wollte mit dem Luftpolsterfolien-Yotta noch ein Hühnchen rupfen. Aber er hat sich permanent vor mir versteckt." Dabei hatte sie die Auseinandersetzung mit dem Fitnesscoach begonnen: Sie hatte seine Freundin beleidigt. Zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr wusste Désirée allerdings nicht, was hinter ihrem Rücken geredet worden war. Sie war vor allem darüber empört, dass die anderen Promis eine ganze Woche gebraucht hätten, um festzustellen, was sie schon nach zehn Minuten gewusst habe: "Frau Obert nervt und ist ein hoffnungsloser Fall." Dabei war sich die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin sicher, dass nach ihrem Auszug Harmonie herrschen würde. Schließlich war sie diejenige, die mit der Modeunternehmerin am häufigsten aneinandergeriet.

Ein Streit zwischen Désirée und Claudia in der zweiten Folge eskalierte sogar so, dass die Schauspielerin gegenüber der Boutiquebesitzerin fast handgreiflich geworden wäre. Doch kurz bevor die Blondine tatsächlich ausholte, um eine Ohrfeige zu verteilen, hielt sie inne und zog ihren Arm wieder zurück.

SAT.1/Richard Hübner Claudia Obert, Kandidatin bei "Promis unter Palmen"

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Januar 2020

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"



