Oh, oh – scheitert die Beziehung von Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) etwa an unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen? Seit Oktober 2019 sind die Musikerin und der Schauspieler ein Paar und überglücklich miteinander. Umso überraschender war Codys kürzliche Aussage, er habe noch nie an eine Ehe gedacht – ganz im Gegensatz zu der Ex-Frau von Liam Hemsworth (30). Treibt das nun einen Keil zwischen die beiden?

Ein Insider von HollywoodLife will jedenfalls wissen: "Miley weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber sie ist definitiv wieder für die Idee einer Ehe offen." Allerdings wolle die Disney-Bekanntheit nichts überstürzen: "Sie fühlen sich so wohl miteinander und leben einfach im Moment. Eines der Dinge, die sie an ihrer Beziehung zu Cody schätzt, ist, dass sie auf derselben Wellenlänge sind und dieselben Dinge wollen", erklärte der Promi-Experte weiter. Die zwei würden keinen Druck aufeinander ausüben wollen und stattdessen jeden Tag etwas unternehmen – für sie sei dies eine Zeit voller Leichtigkeit, die sie sehr schätzen würden.

"Mit Miley zusammen zu sein, ist eine wundervolle Sache in meinem Leben. Sie ist kreativ und inspirierend, äußerst unabhängig und ermutigt mich, auch meine eigene Person zu sein", schwärmte der 23-Jährige vor Kurzem. Demnach steht eines fest: Ob mit oder ohne Ring am Finger – Miley und Cody schweben auf Wolke sieben!

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus im Januar 2020

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus



