Warum hat Jo Weil (42) ein Geheimnis aus seiner Homosexualität gemacht? Der Verbotene Liebe-Star hat sich gerade mit einer mutigen Offenbarung an die Öffentlichkeit gewandt: Er hat sich als schwul geoutet. Schon seit zehn Jahren ist der Schauspieler in einer glücklichen Beziehung mit seinem Freund Tom und will seine Liebe nicht länger verstecken. Jetzt erklärt der Seriendarsteller auch, warum er sich nicht direkt zu seiner Sexualität bekannt hat.

"Als ich vor 21 Jahren mit der Schauspielerei anfing, hat man mir geraten, es nicht zu sagen", meint der 42-Jährige im Gespräch mit Bunte. Berater, Produzenten und viele Kollegen aus der Branche hätten ihm damals empfohlen, nicht öffentlich zu der gleichgeschlechtlichen Liebe zu stehen. "Mich hat sogar mal ein Produzent gebeten, dass ich auf keinen Fall sagen soll, dass ich schwul bin. Das wäre sonst eine Katastrophe für die Produktion."

Auch wenn er die Entscheidung heute nicht als total falsch betrachtet, habe er jetzt genug von dem Versteckspiel. "Ich musste Teile von mir wegdrücken, die mir wichtig sind. Das war nicht zu 100 Prozent authentisch", gibt er zu.

Während das vor rund zwei Jahrzehnten offenbar noch ganz anders aussah, sind Jos Schauspielkollegen heute eindeutig anderer Meinung und freuen sich, dass er den Mut zu seinem Coming-out hatte. "Bin so stolz auf dich", meldete sich beispielsweise Joscha Kiefer (37) zu Wort.

Jo Weil, Schauspieler

Schauspieler Jo Weil

Joscha Kiefer, Schauspieler



