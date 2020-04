Promi-Mobbing im deutschen TV! Die neue VIP-Sendung Promis unter Palmen beschäftigt aktuell viele Zuschauer – die Einschaltquoten übertreffen alle Erwartungen. Dabei hat vor allem die fünfte Folge polarisiert. Die Ex-Der Bachelor-Flirterin Carina Spack (23) griff auf fiese Mittel zurück, um Mitstreiterin Claudia Obert (58) am Einschlafen zu hindern – daraufhin verließ die Gemobbte das Format freiwillig. Ein Unding für TV-Liebling Sarah Knappik (33), obwohl diese selbst schon oft bei Shows gemobbt wurde, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

"Das Interessante ist, zu sehen, dass Claudia Obert, die bei mir die Mobberin war, mich unter der Gürtellinie beleidigt hat, jetzt zum Opfer wird", offenbarte Sarah gegenüber Promiflash. Die beiden waren Teilnehmerinnen derselben Promi Big Brother-Staffel, und da hat die Modeexpertin ordentlich gegen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ausgeteilt. Und obwohl sie sich von Claudia sehr schlecht behandelt fühlte und diese nach PBB sogar verklagte, hat Sarah großes Mitleid mit ihr: "Niemand hat es verdient, auf so eine entwürdigende Art bloßgestellt zu werden. Das müsste im deutschen Fernsehen verboten werden."

Claudias Situation erinnere Sarah sehr an ihre Zeit bei einer anderen TV-Show: "Ich bin fassungslos, mich erschreckt das, weil mich das an Situationen im Dschungelcamp erinnert, wo man versucht hat, mich zu zerstören." Das Model hatte damals lediglich Peer Kusmagk (44) als Unterstützung an ihrer Seite – Claudia konnte sich bei "Promis unter Palmen" nur auf Tobias Wegener (27) verlassen.

Getty Images Sarah Knappik, Model

Andreas Rentz / Getty Images Claudia Obert

Getty Images Sarah Knappik bei der "Sharknado - The 4th Awakens"-Premiere in Berlin



