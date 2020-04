So eine Schwangerschaft ist manchmal kein Zuckerschlecken! Für Nikki Bella (36) läuft es aktuell – im wahrsten Sinne des Wortes – so richtig rund: Die einstige Wrestlerin ist nicht nur seit November mit ihrem Liebten Artem Chigvintsev verlobt, sie erwartet von ihm auch aktuell ihr erstes Kind. Die Vorfreude auf den Spross ist natürlich riesig – allerdings verriet die Brünette nun, mittlerweile auch mit den einen oder anderen unangenehmen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story gab Nikki ihrer Community nun ein Update zu ihrer Kugelzeit: "Ich glaube nicht, dass meine Füße in meinem ganzen Leben jemals so geschwollen waren", plauderte die 36-Jährige aus. Sie könne aus diesem Grund momentan nicht mal laufen. "Das ist so traurig. Ich bin noch 15 Wochen von meinem Geburtstermin entfernt." Aber auch, wenn Nikkis Füße ihr das Leben schwer machen – mit einem Lächeln stellte sie fest, während sie sich über den Bauch streichelte: "Das ist es wert!"

Nicht nur Nikki sehnt sich die Ankunft des Babys schon sehnlichst herbei, auch der werdende Papa Artem ist bereits ganz ungeduldig: "Wir können es kaum noch erwarten, unser Baby endlich zu treffen. Wir beten dafür, dass das Baby gesund ist und dass alles gut geht", freute sich der Tänzer im Interview mit Hello!.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im April 2020

Instagram / thenikkibella Artem Chigvintsev und Nikki Bella im Januar 2020

Instagram / thenikkibella Nikki Bella im Frühjahr 2020



