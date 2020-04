Große Baby-Vorfreue im Hause Bella-Chigvintsev! Seit Anfang 2019 sind Wrestlerin Nikki Bella (36) und ihr einstiger Dancing with the Stars-Partner Artem Chigvintsev ein Liebespaar. Die Turteltauben könnten derzeit kaum glücklicher sein – schließlich werden sie schon in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Darauf freut sich besonders der Bald-Papa: Artem kann es kaum noch erwarten, seinen Spross endlich begrüßen zu dürfen!

Im Interview mit Hello! plauderte der Profitänzer offen über die spannende Zeit, die er aktuell durchlebt: "Wir können es kaum noch erwarten, unser Baby endlich zu treffen. Wir beten dafür, dass das Baby gesund ist und dass alles gut geht!" Die derzeitige Krisenlage mache es den beiden in der Schwangerschaft aber nicht unbedingt einfacher, bis dahin Ruhe zu bewahren: "Es sind wirklich verrückte Zeiten. Normalerweise gehen wir gemeinsam zu den Untersuchungen, aber zuletzt durfte ich nicht dabei sein!", erklärte Artem traurig.

Gegenüber dem Magazin offenbarte der Sportler auch Details zu seinem romantischen Heiratsantrag im November: So habe er in Paris um die Hand seiner Liebsten angehalten – in einem Ballsaal, während ein Streichquartett gespielt habe. "Nikki hat nicht damit gerechnet!", freute sich der 37-Jährige.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella und Artem Chigvintsev in der 23. Schwangerschaftswoche

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev im August 2019

Getty Images Nikki Bella bei den Girl up Awards in Beverly Hills im Oktober 2019

