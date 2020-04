Diese GZSZ-Stars sind privat befreundet! Während Serien-Urgestein Iris Mareike Steen (28) schon seit knapp zehn Jahren als Liljane "Lilly" Seefeld vor den TV-Kameras steht, ist Patrick Heinrich (35) erst im Jahr 2018 als Erik Fritsche dazugestoßen. Doch auch schon in den zwei gemeinsamen Jahren am GZSZ-Set sind die beiden Schauspieler offenbar gute Freunde geworden: Das geht aus den lustigen Zeilen hervor, die Iris Patrick jetzt zum Geburtstag widmete.

Der Blondschopf ist am vergangenen Mittwoch 35 Jahre alt geworden – zu diesem Anlass veröffentlichte Iris ein gemeinsames Strahle-Selfie auf Instagram. "Auch wenn du mich oft ärgerst (und ich dich auch ganz selten ab und zu mal), mag ich unsere wunderbare Freundschaft so sehr. Manchmal vielleicht auch ein bisschen deswegen", schwärmt die 28-Jährige unter dem Beitrag.

"Dieser Post enthält tatsächlich überraschenderweise keinerlei Ironie oder Sarkasmus, obwohl das sonst unser Ding ist", witzelt Iris weiter. "Weil du heute die Geburtstagsprinzessin bist und deswegen einfach nur aufrichtige Wertschätzung verdient hast – war gar nicht mal so schwer." Wusstet ihr, dass die beiden sich so nah stehen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Instagram / patrickheinrichactor Patrick Heinrich und Iris Mareike Steen

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin



