Überraschende Wendung im Streit zwischen Carina Spack (23) und Claudia Obert (58)! In der vergangenen Promis unter Palmen-Folge eskalierte der Beef zwischen den beiden Frauen. Nachdem die Mode-Unternehmerin die Kleidung der Bachelor-Bekanntheit vom Balkon geworfen hatte, bezeichnete Carina sie als H*re. Am nächsten Tag zog Claudia stillschweigend aus der Villa aus. Einige Wochen nach den Dreharbeiten haben sich die zwei versöhnt!

Nach der Ausstrahlung der Episode rechtfertigte Carina ihre Anfeindungen gegen die 58-Jährige auf Instagram. Claudias Reaktion? Sie antwortete auf die Klarstellung der Blondine mit den Worten: "Süße, vergiss alles!" Diesen Friedensbeweis teilt Carina nun in ihrer Story und verrät: "Claudia und ich haben uns ausgesprochen und es ist alles wieder gut."

Den Post nutzt die 23-Jährige ebenfalls, um ihr Verhalten in der Sendung zu erklären: "Es ist für alle eine Extremsituation und ihr bekommt nur einen Zusammenschnitt aus mehreren Tagen in eineinhalb Stunden zu sehen. Ihr wisst nicht, was vorher alles passiert und was vielleicht danach passiert ist." Überrascht euch Claudia und Carinas Versöhnung? Stimmt ab in unserer Umfrage.

