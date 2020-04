Na, erkannt? Ein paar Tipps: Sie ist ein Model und gehört einem berühmten Hollywood-Clan an, den Baldwins. Ihre Cousine ist Hailey Bieber (23), ihr Vater der Schauspieler Alec Baldwin (62). Auch sie hat bereits in Filmen wie "Grudge Match" und "Campus Caller" mitgewirkt. Außerdem ist die Blondine in einer Beziehung zu dem Musiker Corey Harper (25). Welcher Promi-Dame gehört denn dieses schöne Dekolleté?

Die Antwort ist klar: Ireland Baldwin (24). Auf Instagram postete sie einen heißen Schnappschuss von ihrem Oberkörper. Dabei verhüllt ein knappes rotes Bikini-Oberteil nur das Nötigste. In ihrem Kommentar zu dem Bild übergeht sie ihr Hammer-Dekolleté aber komplett und fokussiert sich auf ein anderes Detail: "Ich vermisse es, mir Tattoos stechen zu lassen." Kein Wunder, da nicht nur ihr linker Arm voller kleiner Kunstwerke ist, sondern auch ihre Hüfte bereits von einer roten Blume geziert wird.

Bereits im März postete Ireland einige Bilder auf ihrem Instagram-Profil, die sie leicht bekleidet zeigen. Auch hier kommentierte sie ihre aufreizenden Fotos schlicht mit den Worten: "Ich habe einen Badeanzug gefunden."

Getty Images Ireland Baldwin bei der "Justin Bieber: Seasons"-Premiere in L.A. im Januar 2020

Getty Images Ireland Baldwin bei einem Event in West Hollywood im Januar 2017

Instagram / irelandbasingerbaldwin Ireland Baldwin im März 2020



