Wie steht Calvin Kleinen heute zum Ausraster seiner größten Versuchung Jacqueline Siemsen? In der siebten Folge von Temptation Island kam es zu einem heftigen Streit zwischen Pia Peukmanns Partner und der Single-Dame. Nachdem Calvin am Lagerfeuer gesehen hatte, wie sehr seine Noch-Freundin unter seinen Taten in der Villa leidet, beschloss er, bei Jacky einen Gang runterzufahren. Die 29-Jährige reagierte darauf extrem verletzt und warf sogar ein Glas nach ihm! Mit Promiflash hat Calvin über die Auseinandersetzung gesprochen und seine heutige Sicht der Dinge erläutert.

Den Entschluss, sich von Jacqueline zu entfernen, hatte Calvin bereits am Lagerfeuer gefasst. Er habe einfach nicht gewollt, dass seine Partnerin noch mehr intime Bilder von sich und Jacky zu Gesicht bekommt. Mittlerweile sehe er ein, dass er im anschließenden Gespräch mit der Verführerin vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden habe: "Sie hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass sie spielen und ihre Show abziehen will. Deswegen war ich dann ein bisschen gröber. Ich wollte mich dann noch bei ihr entschuldigen dafür und sie ist dann komplett ausgerastet. Sie hat mich respektlos behandelt, obwohl ich ruhig auf sie zugegangen bin", berichtete der Muskelmann. Sie so zum Kochen zu bringen, sei nicht seine Absicht gewesen: "Wären die Kameras in dem Moment aus gewesen, wäre die ganze Villa zu klein gewesen."

Generell habe Calvin das Gefühl gehabt, Jacky nie ganz zu durchschauen, da sie sich in der Gruppe anders als mit ihm allein verhalten habe: "Ich wusste nie, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Sie wollte mich in den Interviews immer als dumm verkaufen und vor den anderen Mädels hat sie das auch immer gemacht, außer wenn wir alleine waren." Ob sich die beiden noch einmal aufraffen oder der Flirt nach diesem Streit endgültig Geschichte ist, erfahren die Fans kommenden Dienstag auf RTL.

