Jane Fonda (82) ist so aktiv wie eh und je. Während der momentanen Lage vertreiben sich viele Promis ihre Zeit auf TikTok. Mit lustigen Tanzeinlagen, kreativen Choreografien oder ausgefallenen Challenges kämpfen sie nicht nur gegen die Langeweile an, sondern beglücken damit auch ihre Fans. Unter die Nutzer der Plattform mischt sich seit Kurzem auch die Schauspielerin Jane Fonda. Sie beweist, dass man auch mit 82 Jahren noch mit den Influencern mithalten kann.

In ihrem neusten Beitrag auf TikTok stellt Jane ihren momentanen Tagesablauf während der Quarantäne vor. Aufstehen, Kaffee trinken, Sport, danach die Nachrichten lesen, gefolgt von einem Onlinemeeting mit Mitgliedern ihrer Organisation "Fire Drill Fridays" sowie mit Greenpeace steht da auf dem Plan. Doch nach fünf Uhr am frühen Abend zeigt sich auch die Powerfrau erschöpft. Ein Martiniglas neben sich, ist sie mit ihrem Kopf auf dem Laptop eingeschlafen. Doch ihr lustiges Video hat einen ernsten Hintergrund. Mit dem Post möchte Jane auf die globale Klimakrise aufmerksam machen, die auch in dieser Zeit keine Pause macht.

Die "Grace & Frankie"-Darstellerin setzt sich schon seit langem für das Wohl der Erde ein. Dabei schreckt sie auch vor der Polizei nicht zurück. Als sie an ihrem 82. Geburtstag mit anderen Demonstranten auf die Straße ging, um einen besseren Klimaschutz einzufordern, wurde sie festgenommen – zum bereits fünften Mal. Ihre Fans feiern die Stilikone für ihren Einsatz im Netz: "Du bist so wundervoll! Danke, dass du dich so für uns opferst!"

Anzeige

Getty Images Jane Fonda im Jahr 2019 bei den Glamour Women Of The Year Awards in New York

Anzeige

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Jane Fonda bei einer Demonstration am 13. Dezember 2019 in Washington

Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de