Muss Jane Fonda (82) ihren Geburtstag nun etwa hinter Gittern verbringen? Bereits seit einiger Zeit setzt sich die Schauspielerin stark für den Klimaschutz ein und geht deshalb mit ihrer "Fire Drill Fridays"-Initiative regelmäßig demonstrieren. Die Proteste sind jedoch nicht immer problemlos verlaufen für die "Grace and Frankie"-Darstellerin, denn sie wurde bereits vier Mal verhaftet. Trotzdem ging sie nun kurz vor ihrem 82. Geburtstag wieder auf die Straße – und landete erneut in Polizeiarrest!

Wie Just Jared berichtet, war die Hollywoodgröße am vergangenen Samstag an einer weiteren Klimademonstration in Washington, D.C. beteiligt und hielt dort eine Rede. Passend zu ihrem bevorstehenden Ehrentag hing ein Schild mit den Worten "Happy 82. Geburtstag, Jane" an ihrem Pult. Ihr Geburtstag hielt die Polizei aber nicht davon ab, Jane wieder festzunehmen: Die Beamten fesselten ihre Hände mit Kabelbindern und führten sie ab!

Auf dem Instagram-Account des Filmstars wurden bereits mehrere Bilder von der Demonstration veröffentlicht. Auf denen ist Jane zunächst inmitten der Demonstranten zu sehen und später im Gewahrsam der Polizei. Für seinen Einsatz wird das Geburtstagskind im Netz gebührend gefeiert: "Du bist so wundervoll! Danke, dass du dich so für uns opferst!", schrieb ein Fan.

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Jane Fonda bei einer Demonstration am 13. Dezember 2019 in Washington

