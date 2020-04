Aktuell heißt es im TV wieder "nur eine kann Germany's next Topmodel werden"! Seit nunmehr 14 Jahren setzt Heidi Klum (46) schon Nachwuchsmodels in die Welt. Gerade sucht die Business-Legende nach Siegerin Nummer 15. Während manche ihrer "Meeedchen" inzwischen durchaus erfolgreiche Karrieren vorweisen können, verschwinden andere Teilnehmerinnen nach der TV-Ausstrahlung schnell wieder in der Versenkung. Doch woran liegt das? Die Theorie von Ex-Kandidatin Katharina lautet: Sobald man einmal bei "Germany's next Topmodel" war, will einen niemand mehr sehen!

Katha hatte 2015 an der zehnten Staffel teilgenommen – die damals 18-Jährige erreichte sogar den vierten Platz. Wie es ihr seitdem ergangen ist, verrät sie jetzt im Promiflash-Interview. "Nach 'Topmodel' habe ich ein einjähriges Praktikum am Theater gemacht, meine Hochschulreife abgeschlossen und danach war eigentlich geplant, ein Jahr ins Ausland zu gehen, um zu modeln. Dies stellte sich schwerer heraus als gedacht, da die meisten Modelagenturen kein Interesse mehr an dir haben, wenn du bei der Show mitgewirkt hast", schildert die Blondine. "Dein Gesicht ist verbraucht." Dieses Problem sei ihr auch schon vorher zu Ohren gekommen.

Schlussendlich habe sie zwar eine Agentur gefunden und einige Jobs ergattern können, insgesamt sei der große Erfolg aber ausgeblieben. Und was macht Katha dann heute? "Ich habe im September 2018 ein duales Studium im Bereich Gesundheitsmanagement auf Sport, Ernährung und Stressbewältigung angefangen. Als Model arbeite ich noch ab und zu durch Kontakte und Instagram," verrät die Beauty weiter. "Mir fehlt es, regelmäßiger vor der Kamera zu stehen. Modeln alleine hätte mich aber auch nicht glücklich gemacht."

Anzeige

Instagram / katharinawandrowsky Katharina im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / katharinawandrowsky Katharina, bekannt aus "Germany's next Topmodel"-Staffel zehn

Anzeige

Instagram / katharinawandrowsky Katharina, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de