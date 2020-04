Lizzo (31) teilte ihre ungeschminkte Meinung über Make-up! Die "Juice"-Sängerin eroberte in der Vergangenheit nicht nur die großen Bühnen, sondern machte auch immer wieder eine gute Figur auf dem roten Teppich. Eines haben die dazugehörigen Veranstaltungen jedoch gemeinsam – die Stars und Sternchen präsentieren sich durchweg aufgedonnert und sparen nicht an Kosmetik. Genau das soll der Musikerin zum Verhängnis geworden sein: Sie war süchtig nach ihrem bemalten Ich!

"Ich glaube, ich war in den letzten sechs Monaten jeden einzelnen Tag geschminkt. Man wird süchtig danach, sich komplett aufgebrezelt zu sehen", gab die Sängerin gegenüber dem Magazin People preis. Sie habe sich sogar in der Vergangenheit beim Blick in den Spiegel – ungeschminkt – so unwohl gefühlt, dass sie sich die Frage gestellt habe, warum sie sich eigentlich so hässlich fühlt. Die "Good As Hell"-Interpretin realisierte schließlich: "Das liegt daran, dass ich süchtig danach geworden bin, mein Gesicht nur noch mit Contouring zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren könnte, weil ich so eine bodenständige B*tch bin, ich kann tagelang ohne Make-up sein!"

Genau deshalb freue sich Lizzo gerade über den Anblick der ganzen "nackten" Gesichter: Aufgrund der aktuellen Lage befinden sich viele Promis in häuslicher Isolation und einige der Stars teilen ungeschminkte Schnappschüsse auf den sozialen Medien.

Getty Images Lizzo bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Lizzo auf der Bühne bei den Brit Awards 2020

Getty Images Lizzo, Sängerin



