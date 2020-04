Sarah Knappik (33) spricht ein Machtwort! Gestern konnte ganz Deutschland dabei zusehen, wie Claudia Obert (58) bei Promis unter Palmen schlimm von ihren Mitstreitern wie Bastian Yotta (43) oder Carina Spack (23) gemobbt wurde. Ein Verhalten, das in Sarah Augen absolut gegen die menschliche Würde geht. Die Blondine besteht darauf, dass so etwas nicht unterstützt werden sollte. Im Promiflash-Interview fand Sarah nun klare Worte bezüglich Carina und Bastian.

Wenn es nach der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin ginge, dürften die beiden nie wieder für eine TV-Sendung gecastet werden. "Claudia lag schon am Boden und wollte allen aus dem Weg gehen, dass Carina und Yotta sich so verhalten haben, geht gar nicht. Sie überschreiten Grenzen, die nicht akzeptabel sind. Ich bitte alle Fernsehsender darum, dass sie so jemanden wie Carina oder Yotta nie wieder in einer Show zeigen", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Ihrer Meinung nach gehören Leute, die andere derart schikanieren nicht ins Fernsehen, sondern Vorbilder. Für sie sei der kollektive Umgang mit Claudia in Folge fünf nicht entschuldbar – Mobbing habe nichts mit Unterhaltung zu tun.

Sarah findet, dass man seine Stimme nicht dafür nutzen sollte, andere Menschen niederzumachen, sondern um damit Gutes zu tun. Sie selbst setzt sich in den letzten Wochen vermehrt für wohltätige Zwecke ein. Sei es die Rettung eines Tierparks oder die Neupflanzung von Bäumen – Sarah ist immer mit helfenden Händen zur Stelle.

Instagram / carina_spack; Instagram / yotta_university Collage: Carina Spack und Bastian Yotta

Getty Images Claudia Obert im Januar 2019 in Berlin

Getty Images Sarah Knappik, TV-Bekanntheit



