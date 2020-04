Diese Turteltauben sind schon seit Jahren ein Paar – viel weiß man allerdings bis heute nicht über Eva Mendes´ und Ryan Goslings (39) Privatleben! Die beiden Schauspieler lernten sich 2011 am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennen und lieben. Vier Jahre später heirateten die zwei nicht nur, heute sind sie sogar Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Trotz ihrer Bilderbuchbeziehung stellen die zwei ihre Liebe nicht gern zur Schau. Eva (46) erklärt nun den Grund dafür!

Auf Instagram wollte ein User wissen, warum Eva nie Bilder ihrer Familie postet – wie es schließlich viele andere Promis auch machen. "Für Ryan und mich funktioniert es einfach, privat zu bleiben. [...] Ich hatte immer eine klare Grenze, wenn es um meinen Mann und meine Kinder geht. Ich werde natürlich in gewissen Grenzen darüber sprechen, aber ich werde keine Bilder unseres täglichen Lebens veröffentlichen", lautet ihre Erklärung. Während sie selten Aufnahmen ihres Gatten teilt, komme das für ihre Kids aber nicht infrage!

"Da meine Kinder noch so klein sind und nicht verstehen, was das Posten ihres Bildes wirklich bedeutet, habe ich keine Zustimmung. Ich werde ihr Bild erst veröffentlichen, wenn sie alt genug sind, um mir ihre Zustimmung zu geben", führt die Filmbeauty weiter aus. Ihre Töchter Esmeralda und Amada sind erst fünf und drei Jahre alt.

Getty Images Eva Mendes, Filmstar

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

