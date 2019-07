Diese zwei sind eines der schönsten Hollywood-Traumpaare! Eva Mendes (45) und Ryan Gosling (38) halten sich normalerweise ziemlich bedeckt, was ihre Beziehung und ihre Familie angeht. Aus dem Alltag der beiden tritt bekanntlich nur wenig ans Licht. Kennengelernt haben sich die Schauspiel-Stars im Jahre 2012 am Set des Films "A Place Beyond the Pines". Jetzt hat Eva einen Ausschnitt aus dem Streifen via Social Media geteilt.

"Rückblick auf eine meiner Lieblingsszenen aus 'A Place Beyond the Pines'", schreibt die 45-Jährige auf Instagram zu dem Clip – und versieht diesen zusätzlich mit einem Herz-Emoji. In der Filmszene ist zu sehen, wie die zwei Schauspieler mit einem Baby vor einem Motorrad für ein Foto posieren. Die Dreharbeiten zu dem Drama bildeten damals den Beginn ihrer Liebesgeschichte: Nachdem der Funke am Set übersprang, heirateten Eva und Ryan 2016 im engsten Kreis.

Erst im Mai dieses Jahres hatte die sonst so verschlossene Eva erstaunlich offen gegenüber Women’s Health über ihre Familienplanung gesprochen: So erzählte die Tochter kubanischer Einwanderer, dass sie erst Kinder bekommen wollte, als sie sich in Ryan verliebte. Inzwischen hat das Paar zwei gemeinsame Kinder: die beiden Töchter Esmeralda und Amada.

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

