Herzogin Meghan (38) beweist immer wieder ihr großes Mitgefühl. Ob in ihrer Funktion als Royal oder auch schon zuvor bei ihrer Arbeit als Schauspielerin – die Frau von Prinz Harry (35) setzt sich immer für den guten Zweck ein. Gerade erst wurden sie und Harry dabei abgelichtet, wie sie in Los Angeles für das Projekt Angel Food Lebensmittel an Menschen mit gesundheitlichen Problemen ausliefern. Ihre gemeinnützige Ader soll Meghan ihrer Mutter Doria Ragland zu verdanken haben.

Wie ein Insider gegenüber People verriet, habe Doria ihrer Tochter schon von klein auf beigebracht, wie wichtig es ist, anderen Menschen zu helfen. "Meghan hatte nicht viel, als sie ein Kind war, aber ihre Mutter hat dafür gesorgt, dass sie immer etwas abgeben", meinte die Quelle. Tatsächlich hat Meghan selbst schon häufiger von ihrer Kindheit in eher bescheidenen Verhältnissen erzählt. Das hätte ihre Eltern allerdings nie daran gehindert, Gutes zu tun.

Bis heute scheint Doria einen großen Einfluss auf die wohltätige Arbeit der 38-Jährigen zu haben. Selbst die Essensauslieferungen in Los Angeles sollen ihre Idee gewesen sein. "Sie sagte, dass sie an Ostern etwas zurückgeben wollte, und sprach mit ihrer Mutter. Ihre Mutter erzählte ihr, dass Angel Food Hilfe braucht und Meghan meinte 'Ja, brillant'", erzählte der Leiter des Projekts, Richard Ayoub.

P&P/Rachpoot/MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Los Angeles, April 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Doria Ragland im Mai 2018

MEGA Doria Ragland mit Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2018



