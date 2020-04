Justin Bieber (26) nutzt seine freie Zeit, um an etwas Neuem zu arbeiten! Die Fans des kanadischen Sängers hatten eigentlich allen Grund zur Freude: Ab Mai sollte er nach fast drei Jahren wieder live auftreten und eine große Tournee starten. Doch aufgrund der aktuellen Lage wurden die Termine vorerst verschoben. Der Megastar dreht deswegen allerdings nicht Däumchen, wie er jetzt verrät: Er steckt mitten in einem Projekt!

Am vergangenen Dienstag sprach Justin Bieber in einem Instagram-Livestream mit einem Fan und offenbarte dabei: "Wir arbeiten gerade an etwas sehr Besonderem. Seid bereit. Wenn sich die Situation ein bisschen verbessert, können wir hoffentlich neues Zeug rausbringen." Er hoffe auch, dass er bald seine Konzerte geben könne – darauf freue er sich nämlich riesig. Welche Überraschungen er bereithält, verriet der 26-Jährige allerdings nicht.

Doch schon jetzt beglückt Justin seine Follower mit seiner Musik: Vor wenigen Tagen hat er live auf seinem Social-Media-Account performt und Lieder wie "Changes" zum Besten gegeben. Dabei war er aber nicht nur mit seinem Gesang aufgefallen – denn er hatte mit freiem Oberkörper am Keyboard gesessen.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

MEGA Sänger Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Februar 2020



