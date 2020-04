Na, da hatten seine Fans aber wirklich etwas zu gucken! Hailey (23) und Justin Bieber (26) verbringen aktuell – wie jeder andere Promi auch – die meiste Zeit zu Hause. Dabei beschäftigt sich das Paar mit lustigen TikTok-Videos oder ganz vielen Kuscheleinheiten mit ihren Katzen. Doch nun beglückte der Sänger seine Supporter mit etwas ganz Besonderem: Justin spielte für seine Community ein exklusives Netz-Konzert und überraschte dabei mit einem ziemlich heißen Look!

In einem Instagram-Livestream beglückte der 26-Jährige vor wenigen Tagen seine Community mit einem Mini-Konzert. Wie HollywoodLife berichtet, gab der Biebs darin unter anderem seinen Song "Changes" zum Besten und performte in einem ziemlich knappen Outfit. Mit freiem Oberkörper und nur mit einer Fellmütze bekleidet nahm der Sänger vor seinem Keyboard Platz und schmetterte drauf los.

Aktuell machen Justin und seine Frau das Beste aus der Gesamtsituation. So soll das Paar erst vor Kurzem in die Heimat des Kanadiers geflogen sein, um in der Nähe seiner Familie zu sein. "Justin und Hailey nutzen diese gemeinsame Zeit wie ihre Flitterwochen. Sie entspannen viel, hängen ab und schauen Filme", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber im Februar 2020

Rachpoot/MEGA Justin Bieber, Sänger



