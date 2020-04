So unspektakulär verlief Oliver Pochers (42) Heiratsantrag an seine Amira (27). Der Komiker und das Model sind seit Oktober 2019 verheiratet. Nur wenige Wochen später hat die Geburt ihres Sohnes das Familienglück der beiden perfekt gemacht. Mit einer Sache ist Amira allerdings nicht so glücklich: Ihr war der Heiratsantrag von Oli zu unromantisch – dabei hatte der Comedian eigentlich etwas ganz anderes geplant!

In ihrem Podcast Die Pochers hier! plauderten Oli und Amira mal wieder aus dem Nähkästchen. Dabei verriet die 27-Jährige, dass sie sich bei Olivers Heiratsantrag ein bisschen mehr Romantik gewünscht hätte: "Die Kinder haben unten Switch gespielt, Nintendo. Und oben im Bett hat er mir den Antrag gemacht. Ganz romantisch", meinte sie mit einer ordentlichen Portion Ironie. Ihr Mann weiß allerdings nicht, was an seiner Art zu fragen verkehrt sein soll. "Es geht doch um das Ergebnis und nicht um diesen beschissenen Antrag. Weil ihr zu viele Filme guckt, kommt dann immer: 'Ihr müsst einen tollen Antrag machen'", verteidigte er sich.

Dabei hatte der 42-Jährige ursprünglich völlig andere Pläne. Er wollte Amira die Frage aller Fragen eigentlich auf dem Parookaville-Festival stellen – dort hatten die beiden Jahre zuvor ihr erstes richtiges Date. "Um Mitternacht kommt da immer so ein Riesenfeuerwerk, und das war so schön wieder mal. Und dann stand er da und ich habe es gefühlt. Ich hab es gemerkt. [...] Er hatte dann aber irgendwie den Mumm nicht. Beziehungsweise waren da so viele besoffene Leute", erklärte Amira. Stattdessen stellte Oli die große Frage dann am nächsten Morgen.

Anzeige

ZDF/MORRIS MAC MATZEN Amira und Oliver Pocher bei "Das Spiel beginnt"

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de