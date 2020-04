Was ist eigentlich aus den "Malcolm mittendrin"-Darstellern geworden? Die beliebte Comedy-Sitcom, in der es um die sechsköpfige Familie rund um den Sohn Malcolm geht, begeisterte sieben Staffeln lang die Zuschauer. 2006 wurde nach sechs Jahren die letzte Folge der US-Produktion ausgestrahlt. Seitdem sind einige Jahre ins Land gegangen. Wohin hat es wohl die Serienstars 14 Jahre nach dem Aus des Formats getrieben?

Frankie Muniz (34) verkörperte die Titelfigur. Danach ergatterte er noch einige weitere Jobs vor der Kamera, entdeckte aber auch andere Bereiche für sich: So war er als Rennfahrer tätig und widmete sich der Musik. Über die vergangenen Jahre erlitt er mehrere Schlaganfälle, weswegen er sich kaum mehr an seine Zeit bei "Malcolm mittendrin" erinnern kann. Erik Per Sullivan (Dewey) konnte später nicht mehr an seinen Erfolg anknüpfen und hatte nur noch wenige kleine Rollen. Ähnlich erging es auch seinem Serien-Bruder Justin Berfield (Reese). 2010 hatte er seinen letzten TV-Auftritt.

Christopher Masterson (40) spielte den ältesten Sohn der Familie, Francis. Neben der Schauspielerei hat er vor einigen Jahren die Musik für sich entdeckt und ist unter dem Namen Chris Kennedy als DJ unterwegs. Jane Kaczmarek (64) alias Lois hat in ihrer Karriere deutlich mehr Rollen vorzuweisen, wird allerdings von ihrem Leinwand-Ehemann Bryan Cranston (64) übertroffen. Der Schauspieler hat von seinen Kollegen die steilste Karriere hingelegt. Nicht zuletzt mit seiner Figur in Breaking Bad schaffte er den Aufstieg.

Getty Images Schauspieler Frankie Muniz

Getty Images Schauspieler Frankie Muniz

Getty Images Erik Per Sullivan, bekannt aus "Malcolm mittendrin"

Getty Images Schauspieler Eric Per Sullivan

Getty Images Justin Berfield, 2001

Getty Images Schauspieler Justin Berfield

Getty Images Christopher Masterson, 2000

Frazer Harrison / Getty Christopher Masterson in Los Angeles

Getty Images Jane Kaczmarek und Bryan Cranston, 2001

Getty Images Schauspielerin Jane Kaczmarek, 2019

Getty Images Bryan Cranston, Regency Village Theatre am 07. Oktober 2019

