Das war wohl die Liebesnachricht der Woche. Jo Weil (42) mauserte sich durch Rollen in beliebten Vorabendserien wie Verbotene Liebe, Rote Rosen oder Alles was zählt zu einem echten Frauenschwarm. Nach rund 21 Jahren im Showbusiness überraschte er seine Fans jetzt mit diesen News: Der Schauspieler outete sich als homosexuell. Bereits seit zehn Jahren ist er mit seinem Freund Tom in einer Beziehung. Für diesen Mut richtet seine beste Freundin Jana Schölermann (32) rührende Worte an Jo.

Auf Instagram postete die 32-Jährige ein Bild. Auf dem Foto sieht man sowohl Jana, die ihrem Kumpel Jo einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt als auch ihren Mann Thore Schölermann (35). "Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue, dass du jetzt endlich frei über deine Liebe zu Tom sprechen kannst!", schrieb sie zu dem Beitrag. Er sei einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben, und sie sei unheimlich stolz, dass er diesen Schritt endlich gewagt habe.

Die Schauspielerin und auch ihr Partner Thore wussten die ganze Zeit Bescheid. Und nicht nur das, sie kennen sogar Jos Lebenspartner. "Ich hab's doch immer gewusst. Sehr gut. Für mich hat es eh noch nie einen Unterschied gemacht, außer dass bei Pärchenabenden halt drei Männer und eine Frau sind und mehr Bier statt Wein getrunken wird", schrieb der The Voice of Germany-Moderator im Netz.

