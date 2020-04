Bella (23) und Gigi Hadid (25) sind ein Herz und eine Seele! Die berühmten Schwestern sind beide extrem erfolgreiche Topmodels. Wer denken könnte, dass deshalb ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden herrscht, der irrt sich. Stattdessen haben die Beautys sogar ein sehr inniges Verhältnis. Das stellte Bella nun unter Beweis: Die Brünette machte ihrer Schwester zum 25. Geburtstag eine süße Liebeserklärung.

Am Freitag feierte Gigi ihren Ehrentag. Zu dem feierlichen Anlass veröffentlichte Bella nicht nur ein Foto von sich und der Blondine, sondern gleich 20 Bilder und Videos aus alten Zeiten. Darauf sind die Geschwister unter anderem bei Modenschauen, im Urlaub und in Kindertagen zu sehen. Natürlich postete die 23-Jährige aber nicht nur die Aufnahmen, sondern richtete auch rührende Worte an das Geburtstagskind: "Herzlichen Glückwunsch an meine beste Freundin, meine Anführerin, meine Lehrerin, meine Komplizin... Ich wäre nicht in der Lage, dieses Leben ohne dich an meiner Seite zu führen!"

Obwohl sich die zwei Schwestern so gut verstehen, gab es zwischen ihnen in der Vergangenheit aber natürlich auch schon Zankereien. Wie Bella 2015 in einem Gespräch mit Refinery29 verraten hatte, hätten sie und Gigi sich damals gegenseitig Kleidung ausgeliehen. Das hatte aber offenbar zu Problemen geführt. "Kürzlich rufe ich sie an, um sie etwas zu fragen, und sie meint nur: 'Gib mir meinen Gürtel zurück. Bella, du weißt genau, welchen Gürtel ich meine. Bring ihn sofort her!'", hatte die Schönheit in dem Interview erzählt.

Instagram / bellahadid Bella und Gigi Hadid in Kindertagen

Instagram / bellahadid Gigi und Bella Hadid

Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid im Februar 2020 in Paris



