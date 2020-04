Am 6. Mai startet für die deutschen Reality-TV-Fans ein regelrechtes Primetime-Spektakel: Das Dating-Format Are You The One? ist nicht nur eine weitere Kuppelshow! Die Partnersuche im Fernsehen ist auf wissenschaftliche Analysen gestützt – Experten haben für jeden der 20 Kandidaten ein perfektes Match gefunden. Die liebeshungrigen Teilnehmer müssen es nur noch in der Gruppe ausfindig machen. Dieses Konzept ist in den Vereinigten Staaten bereits ein Fernseh-Hit!

Seit 2014 flimmert "Are You The One?" über US-amerikanische Bildschirme. Jenseits des Atlantiks befindet sich die MTV-Sendung schon in ihrer sage und schreibe achten Staffel! Besonders erfreulich: Bis heute sind noch 13 Paare glücklich, zwei davon verlobt und eines sogar verheiratet. Ethan und Amber aus Staffel eins haben inzwischen zwei Kinder! Und was passierte mit dem Rest der Matches? Der Großteil ist gut befreundet – einige sind Mitbewohner geworden. Lediglich die Kandidaten der fünften Staffel sind ohne Preisgeld nach Hause gegangen: Weil sich die perfekten Matches nicht innerhalb der zehn "Matching Nights" gefunden hatten, mussten sie auf die geteilte Summe von einer Million US-Dollar verzichten. In Deutschland können die 20 Mitwirkenden 200.000 Euro gewinnen.

Außerdem interessant: Die vergangene Staffel der US-Adaption war nicht nur auf heterosexuelle Paare ausgerichtet – sexuelle Fluidität stand während der Castings ganz oben! Das Format feiert übrigens auch in anderen Längern große Erfolge – mittlerweile gibt es schon fünf weitere Adaptionen! Seit 2015 machen Brasilien und Dänemark mit. Seit 2016 ist auch Mexiko dabei und seit 2017 gehen französische Singles auf Liebessuche im TV. Seit zwei Jahren gehört ebenfalls Schweden zu den internationalen Vorreitern des deutschen "Are You The One?".

