Stehen Florian Hausdorfer und Gerda Lewis (27) nach der Kuppelshow noch in Kontakt? In der vergangenen Staffel von Die Bachelorette versuchte der Hottie, das Herz der Rosenlady zu erobern – leider ohne Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit merkte der Österreicher, dass er keine Gefühle für Gerda entwickelt habe, so dass er das TV-Format freiwillig verließ. Im Interview mit Promiflash verrät Flori nun, in welchem Verhältnis er mittlerweile zu ihr steht!

"Gerda und ich haben grundsätzlich eine super-freundschaftliche Beziehung und stehen in Kontakt", erklärt Florian. Nicht nur mit der 27-Jährigen ist das Male-Model seit dem Ende der TV-Aufzeichnung weiterhin im Austausch: "Unter anderem auch noch mit einigen Jungs, es haben sich wirklich sehr gute Freundschaften entwickelt", schwärmt der Hobby-Fußballer.

Während Gerda ihr neues Liebesglück mit süßen Turtelbildern im Netz präsentiert, macht Florian um seinen aktuellen Beziehungsstand eher ein Geheimnis: "Momentan möchte ich dazu nicht viel sagen. Beziehung oder Single? Wer weiß, wer weiß", schmunzelt der Blondschopf im Gespräch mit Promiflash. Von seiner Traumfrau hat er ganz genaue Vorstellungen: "Ausstrahlung, Humor sowie Sympathie und ein herzliches Lächeln müssen schon sein!"

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, bekannt aus "Die Bachelorette" 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette 2019

Anzeige

Instagram / florianhausdorfer Florian Hausdorfer, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de