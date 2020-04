In den nie dagewesenen Zeiten, in denen sich unsere Welt gerade befindet, müssen sich fast alle Familien anders organisieren als zuvor. Im Hause Kardashian-West scheinen die Kinder nun das Steuer übernommen zu haben. Von Papa Kanye (42) hören die Fans in den letzten Wochen verhältnismäßig wenig. Dafür teilt Kim (39) immer öfter Online-Auftritte mit den gemeinsamen Sprösslingen – ob sie nun will, oder nicht...

North West (6), die älteste Tochter der Superstars, tauchte in letzter Zeit immer öfter scheinbar unangekündigt in den Instagram-Videos ihrer Mutter auf. Nun erzählte Kim Refinery29, dass North "das Kommando über das gesamte Haus übernommen hat". Und fügte dann hinzu: "Naja, das denkt sie zumindest". Offenbar hat die Sechsjährige eine starke Persönlichkeit. Das fiel auch Kims Followern auf: "North ist so unglaublich charismatisch", lautete ein Kommentar.

Schon vor einigen Tagen erwähnte Kim in einem Instagram-Live-Interview, dass sie sich vor ihren Kindern verstecke, um Zeit für sich zu finden. Doch auch, wenn die Kinder nun das Kommando übernommen haben, schickte Kim noch eine ermutigende Botschaft an alle Eltern raus: "Gebt einfach alle euer Bestes!" Norths Ansage an die Welt und an ihre Mama hatte hingegen einen etwas strengeren Ton: "Ihr solltet euch mehr mit euren Kindern beschäftigen, als mit euren Freunden!"

Instagram / kimkardashian North West, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Saint, North und Psalm West

Instagram / krisjenner North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West



