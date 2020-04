Am Dienstag es ist so weit: Das große Finale von The Masked Singer steht an! Nachdem Dieter Hallervorden (84) sich im Halbfinale als Chamäleon zu erkennen geben musste, stecken nur noch vier Stars unter ihren Verkleidungen. In der finalen Show werden dann endlich Wuschel, Faultier, Drache und Hase enttarnt. Die vierfache Demaskierung ist aber nicht das Einzige, worauf die Zuschauer sich freuen können – denn es kommt zu einem Wiedersehen mit dem Astronauten: Vorjahressieger Max Mutzke (38) wird im Rateteam neben Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (46) Platz nehmen!

Und darüber zeigt sich der Sänger sehr begeistert: "Ich freue mich total darauf, ins 'The Masked Singer'-Studio zurückzukehren und alle wiederzusehen. Ich freue mich auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne", teilt Max in einer Pressemitteilung von ProSieben mit. Er könne es kaum abwarten, zu erfahren, wer in seine Fußstapfen tritt und zum Sieger gekürt wird.

Der 38-Jährige wird es dann auch sein, der am Ende des Abends Wuschel, Faultier, Drache oder Hase den Pokal überreichen darf. "Von Gewinner zu Gewinner – das ist ein ganz tolles Symbol", freut Max sich auf die Show.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Getty Images Sänger Max Mutzke

ActionPress / Christoph Hardt / Future Image Max Mutzke als Astronaut im Finale von "The Masked Singer"



