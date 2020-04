Na, welche Promi-Dame hat sich denn hier so maskiert? Wegen der aktuellen Gesundheitslage ergreifen auch die Stars und Sternchen diverse Vorsichtsmaßnahmen und halten sich an Ausgangsbeschränkungen. So gehen Brooklyn Beckham (21) und seine Freundin Nicola Peltz (25) beispielsweise nur noch mit Mundschutz vor die Tür – und geben sich auch mit dem Stoff vor den Lippen einen Kuss. Eine Hollywood-Schauspielerin hat ihren Selbstschutz jetzt allerdings perfektioniert: Doch wer versteckt sich hinter dieser XXL-Maske?

"Friends"-Star Courteney Cox (55) trägt zum Einkaufen nicht nur dunkle Handschuhe und eine riesige Maske aus Stoff, sondern auch noch einen großen Plastik-Schutz über dem Gesicht sowie Sonnenbrille und Hut. Mit einem ebenfalls maskierten Freund schlenderte die Serien-Darstellerin durch Malibu. Während der Gesichtsschutz sie augenscheinlich vor den aktuellen Gesundheitsgefahren schützen sollte, dürften Hut und Sonnenbrille wohl eher ein Werkzeug gegen unliebsame Paparazzi gewesen sein.

In den eigenen vier Wänden legt die Brünette ihre Maske allerdings ab. Die Monica-Geller-Darstellerin vertreibt sich die Extrazeit mit ihrer Familie mit Musik-Sessions, die zusammen mit ihrer Tochter macht, oder witzigen Videos auf TikTok.

Rachpoot/MEGA Courteney Cox im April 2020 in Malibu

PG/MEGA Courteney Cox, Schauspielerin

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox mit ihrer Tochter



