Wer zeigt hier seine knackige Hinterseite? Ein paar Hinweise: Sie ist Mutter und sie ist mit Schauspieler Joe Manganiello (43) verheiratet. Mehrere Jahre in Folge war sie der bestbezahlte Fernsehstar in den USA. Klingelt da schon was? Nein? Dann hier noch ein weiterer Tipp: Sie gehörte über ein Jahrzehnt zum Cast der erfolgreichen Serie Modern Family. Richtig: Dieser Po gehört Schauspielerin Sofia Vergara (47)!

Der heiße Schnappschuss auf Instagram entstand im Garten der Serien-Darstellerin: Dorthin zog sich Sofia am Samstag zurück, um mit ihrem Gatten das schöne Wetter bei einem Picknick im Freien zu genießen – ihr kleiner Hund schloss sich dieser entspannten Unternehmung an. Mit ihrer Outfit-Wahl – einem knappen Bikini – machte sie nicht nur ihren Mann Joe froh, sondern auch ihre Follower. Unter dem Social-Beitrag sammelten sich viele Komplimente und das Bild wurde bereits über 500.000 Mal geliked.

Aber nicht nur Sofia kann sich blicken lassen, sondern auch ihr Joe. Er hat ja nicht ohne Grund in der Magic Mike-Reihe mitgewirkt. Für seinen Traumkörper muss der 43-Jährige natürlich auch ausgiebig im Gym schuften. Bei den schweißtreibenden Workout-Sessions ist auch häufig seine Sofia anwesend – und die ist beim gemeinsamen Training oft hin und weg vom Anblick ihres Mannes.

Getty Images Sofia Vergara in Beverly Hills, Januar 2020

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin



