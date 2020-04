Für dieses Ex-Paar gibt es keinen Neustart! In der neuen Vox-Sendung First Dates Hotel treffen Singles in einem schicken Boutique-Hotel in Frankreich aufeinander – und haben im Besten falle gleich mehrere Tage Zeit, um sich zu daten. Unter den Teilnehmern befinden sich auch Olga und Arthur – die sich allerdings bereits schon vorher kannten! Sie lernten sich beim Original-Format First Dates - Ein Tisch für zwei kennen und lieben und führten danach sogar eine Beziehung – die allerdings zerbrach. Nach dem erneuten Aufeinandertreffen hat Single-Arthur wieder Gefühle für seine Verflossene entdeckt – doch die werden nicht erwidert!

Während die Brünette ein romantisches Date mit ihrem TV-Match Jürgen am Pool erlebte, schaute ihr Ex eifersüchtig zu – und crashte das Treffen sogar, um Olga nach ihren Gefühlen zu fragen. Olga schickte ihn daraufhin aber weg. Das Date mit Jürgen war dennoch gelaufen – denn der Single wollte nicht zwischen Olga und Arthur geraten. Am folgenden Abend wollte es der Muskelmann dann nochmal genau wissen und traf sich mit seiner Ex-Partnerin am Pool, um ihr erneut seine Liebe zu gestehen. Doch seine Angebetete wollte davon nichts wissen: Olga möchte die Beziehung mit Arthur nicht wieder aufleben lassen!

Ob sich in der aktuellen Folge im Gegensatz zu Olga und Arthur wohl noch das eine oder andere Pärchen finden wird? Unter anderem treffen Fahrradkurier Berni und Krankenpflegerin Juliane aufeinander – auch die lebensfrohe 82-jährige Anni versucht ihr Glück beim Date mit Rentner Siggi.

