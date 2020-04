Vergangene Woche hatten sich Angelina (28) und Sebastian Pannek (33) heimlich das Jawort gegeben und kurz darauf ihre Fans mit einigen Infos zur Trauung gefüttert. Zuletzt präsentierten die beiden Frischvermählten ihre Eheringe im Netz. Nach einem ersten Hochzeitsfoto geben der Ex-Bachelor und seine Frau nun weitere Einblicke in diesen besonderen Tag: Angelina verzaubert mit einem neuen Bild, das sie im Brautkleid zeigt.

Auf Instagram postete die Beauty einen Schnappschuss: Basti und sie halten sich darauf in den Armen, während Angelina ihr traumhaftes weißes Hochzeitskleid trägt und Sebastian in einen schwarzen Anzug mit Blumenprint gekleidet ist. Die beiden strahlen bis über beide Ohren in die Kamera und scheinen überglücklich zu sein. Das bestätigte die 28-Jährige auch mit ihrer Bildunterschrift: "Der schönste Tag meines Lebens. Ich liebe dich", richtete sie rührende Worte an ihren Ehemann.

Auch Sebastian veröffentlichte eine neue Aufnahme. Darauf küsst er Angelina liebevoll auf die Stirn, während beide die Augen geschlossen haben. "Meine Ehefrau, mein Leben", schrieb der 33-Jährige zu dem Beitrag. "So süß ihr zwei" und "Was ein schönes Bild", zeigte sich die Community begeistert.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im März 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de