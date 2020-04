Wie sieht Jolina Fusts (23) und Dominik Bruntners (27) gemeinsame Zukunft aus? Seit dem Sommer des vergangenen Jahres gehen die Germany's next Topmodel-Zweitplatzierte von 2014 und der ehemalige Temptation Island-Kandidat gemeinsam durchs Leben. Nur drei Monate nachdem die Turteltauben ihre Beziehung offiziell machten, sind sie sogar zusammengezogen. Auch in der nächsten Zeit wollen sie vieles gemeinsam angehen – allerdings vor allem beruflich.

Im Interview mit Promiflash auf der Lena Hoschek Fashion Show verriet der ehemalige Mister Germany, dass bei den beiden in diesem Jahr erst einmal die Karriere im Fokus stehe: "Modeltechnisch haben wir viel vor. Wir wollen vielleicht noch ins Ausland für einen Monat, nach Kapstadt. TV haben wir auch zwei, drei Sachen, die sich in der nächsten Zeit entscheiden werden." Ob sich all diese Projekte aufgrund der aktuellen Situation aber realisieren lassen, ist noch ungewiss. Doch auch zu Hause gibt es offenbar viel zu tun: "Wir haben ein eigenes Haus, was wir uns jetzt schön einrichten."

Derzeit bringen die beiden ihren heimischen Garten auf Vordermann. Dabei herrscht eine klare Rollenverteilung: Während Jolina sich sonnt und ihrem Schatz in ihren Instagram-Storys fleißig Anweisungen gibt, muss dieser schuften und mit dem Spaten im Boden herumbuddeln.

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner im April 2020 in Stuttgart

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust im Februar 2020

Instagram / jolina_f Jolina Fust im März 2020 in Stuttgart



