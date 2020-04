Das wäre die Baby-Sensation des Jahres! Gigi Hadid (25) soll angeblich ein Kind mit ihrem On-Off-Freund Zayn Malik (27) erwarten. Mitte Februar bestätigte das Model, dass sie offiziell wieder mit dem ehemalige One Direction-Mitglied zusammen ist. Ihre neu entflammte Liebe sollen die beiden nun tatsächlich mich Nachwuchs krönen, wie ein Insider nun gegenüber einem US-amerikanischen Medium verriet: Gigi soll schwanger und sogar schon richtig weit sein!

Dass Gigi und Zayn ein Baby erwarten sollen, verriet ein Insider aus Familienkreisen der beiden gegenüber TMZ. Demnach sei das Victoria's Secret-Model sogar schon in der 20. Schwangerschaftswoche! Offenbar wissen die beiden noch nicht, was für ein Geschlecht ihr Nachwuchs haben will. Aber sowohl das Pärchen selbst als auch ihre Familien seien komplett aus dem Häuschen.

Erst am vergangenen Wochenende teilte Gigi ein neues Video mit sich, Zayn und ihrer Schwester Bella Hadid (23). In einen Rollkragenpulli und eine weite Mom-Jeans gehüllt, war hier allerdings noch nichts von einem Babybauch zu erkennen. Das Supermodel hatte ihren 25. Geburtstag mit ihren Liebsten gefeiert, wie auf die Zahlen-Ballons in dem Video zeigten.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Zayn Malik und Bella Hadid

Backgrid/ ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid in New York City



