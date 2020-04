Droht zwischen Dennis Schick (32) und seiner Ex-Frau Patricia Mandrella jetzt ein großer Rosenkrieg zu entfachen? Anfang April überraschte der einstige Traumfrau gesucht-Teilnehmer seine Fans mit einer traurigen Neuigkeit: Er und seine Partnerin haben sich nach eineinhalb Jahren Ehe getrennt. Während seine ehemalige Liebste behauptete, die TV-Bekanntheit habe sie betrogen, dementierte Dennis die Vorwürfe. Doch der Zoff zwischen den Ex-Eheleuten nimmt offenbar kein Ende...

Besonders, was den tatsächlichen Grund der Trennung angeht, sind sich Dennis und Patricia offenbar nicht einig. Die Blondine behauptet, sie habe bereits im Sommer des vergangenen Jahres herausgefunden, dass Dennis eine Affäre habe. Der 31-Jährige gab hingegen gegenüber Bild an, dass er nicht mehr glücklich mit dem Bund fürs Leben gewesen sein soll. "Sie hat also nicht mich verlassen, sondern ich sie", schilderte Dennis die Lage aus seiner Sicht.

Doch auch während des Zusammenlebens der beiden soll es immer wieder zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Während Dennis sich sehnlichst Nachwuchs gewünscht habe, soll laut Aussage des Rheinländers ein Kind für Patricia nicht infrage gekommen sein. Dem widerspricht die Mutter eines kleinen Sohnes jedoch: "Kinder waren immer ein Thema für uns!"

Instagram / dennisschick Dennis Schick, bekannt aus "Traumfrau gesucht"

Sonstige Dennis Schick und seine Verlobte Patricia

Instagram / dennisschick Dennis Schick im Januar 2020



