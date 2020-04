Und schon wurde der nächste Charakter bei The Masked Singer enttarnt! Zuvor mussten bereits der Hase aka Sonja Zietlow (51) und der Drache alias Gregor Meyle (41) ihre Masken ablegen, nun ist der Wuschel dran: Kurz vor dem Sieg musste er sich noch einmal gegen das Faultier behaupten, am Ende hat es jedoch nicht ganz gereicht. Unter der Maske versteckte sich letztendlich kein Geringerer als Mike Singer (20)!

Der Wuschel schaffte es zwar bis ins große Finale, dennoch haben die Zuschauer entschieden, dass er nur der Zweitplatzierte sein wird. In der heutigen Folge sang der maskierte Mike unter anderem den Mega-Hit "Durch den Monsun" von Tokio Hotel. Einige aus dem Rate-Team rund um Ruth Moschner (44), Rea Garvey (46) und Vorjahressieger Max Mutzke (38) hatten bereits vermutet, dass es sich hierbei um den 20-Jährigen handelt.

Damit bleibt nur noch einer von ursprünglich zehn Teilnehmern übrig, der seine Maske abnehmen muss: das Faultier. Es bleibt also noch einmal spannend, wer im in diesem Jahr den Titel "The Masked Singer 2020" tragen wird.

Getty Images Mike Singer bei der 1Live Krone 2019

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Wuschel

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Faultier



