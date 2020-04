Welche Stars stecken unter den letzten Maskeraden bei The Masked Singer? Heute Abend steht das große Finale des Rateformats an: Neben dem Faultier und dem Hasen müssen auch der Drache und der Wuschel noch einmal ihr Bestes geben. Am Ende müssen jedoch alle vier die Kostümhüllen fallen lassen – doch wer könnte sich darunter verbergen? Diese Promis stehen derzeit zur Debatte!

Der Wuschel

Schon nach der ersten Sendung waren sich viele Zuschauer sicher: Unter dem weißen Fellknäuel kann nur Wincent Weiss (27) verborgen sein. Besonders die Rennauto-Indizien schienen immer wieder auf den Schmusesänger zu verweisen – schließlich soll der Traumjob des "Feuerwerk"-Interpreten als Kind Rennfahrer gewesen sein. Doch auch Mike Singer (20) wurde zuletzt oft genannt: Vor allem die zarte Stimme des YouTube-Stars deutete darauf hin, er könne der Wuschel sein. Davon war vor allem Ruth Moschner (44) überzeugt.

Der Drache

Die Frage, wer sich unter der beinahe angsteinflößenden Maskerade des Fabelwesens versteckt, schien sich für Rea Garvey (46) nicht allzu lange zu stellen: Spätestens im Halbfinale versicherte das Rateteam-Mitglied, dass es sich dabei um keinen Geringeren als Gregor Meyle (41) handeln müsse. Doch ob er damit richtig liegt? Auch der Name Max Giesinger (31) wurde in den vergangenen Wochen mehrfach ins Spiel gebracht. Rein stimmlich würden zumindest beide Musiker passen...

Das Faultier

Ist es Tom Beck (42) – oder doch Stefan Raab (53)? Zwischen diesen beiden Kandidaten gerieten die "Masked Singer"-Fans in den vergangenen Wochen mehrfach ins Schwanken. Erster kam wegen des musikalischen Talents des plüschigen Kostüms ins Spiel – schließlich veröffentlichte Tom bereits mehrere Singles. Doch auch Stefans Name fiel immer wieder: Für eine Teilnahme des Entertainers sprachen bereits seine Ukulelen-Performance und das Tragen der legendären Schwarz-Rot-Gold-Blumenkette vom ESC 2010.

Der Hase

Dieses Langohr machte es dem ratefreudigen Publikum extrem schwer: Klaudia Giez (23), Martina Hill (45), Sonya Kraus (46), Jasmin Wagner (40) – die Liste der Vermutungen ist lang. Auch das Rateteam konnte sich bisher einfach nicht einigen. Die Enthüllung des Klopfers im Blumenkleid dürfte also am spannendsten werden. Wer ist euer Favorit auf die Rolle des Hasen? Stimmt unten ab.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Der Wuschel bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Drache

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Faultier bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam



