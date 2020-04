Kann überhaupt jemand die The Masked Singer-Kandidaten in diesem Jahr enttarnen? In der kommenden Woche findet bereits das Finale der verrückten Gesangsshow statt. Dann werden alle Masken fallen – und auf die Fans wartet die eine oder andere Überraschung. Denn während den meisten Zuschauern im vergangenen Jahr kurz vorm Abschluss klar war, welcher Promi sich unter welchem Kostüm verbirgt, sind viele dieses Mal völlig ahnungslos. Sind die "The Masked Singer"-Indizien in diesem Jahr womöglich zu kompliziert?

Im Finale von 2019 hielt sich die Überraschung fürs Publikum in Grenzen, als zum Beispiel Max Mutzke (38) seine Astronauten-Maske oder Bülent Ceylan (44) die Engels-Verkleidung ablegten. Die Fans hatten die Finalisten längst anhand ihrer Stimme oder der Indizienvideos erkannt. In diesem Jahr sieht das völlig anders aus! Vor allem bei dem Faultier und dem Hasen sind die Zuschauer ratlos. Immer wieder fallen Namen wie Stefan Raab (53), Sasha (48), Tom Beck (42), Martina Hill (45), Sonya Kraus (46) oder auch Jasmin Wagner (40) – wirklich sicher scheint sich aber auch nach Show fünf niemand zu sein. Die oftmals verworrenen Hinweise könnten auf so ziemlich jeden Masken-Anwärter zutreffen.

Tatsächlich scheinen die Indizienvideos in diesem Jahr nur etwas für absolute Rechercheprofis zu sein. Dass Caroline Beils (53) Mutter 1964 zur Miss Hamburg gekürt wurde, oder dass Rebecca Immanuel ein großer Irland-Fan ist, dürften wohl nur die wenigsten Zuschauer gewusst haben. Entsprechend groß war das Erstaunen in der aktuellen Staffel bei der Demaskierung: Niemand hatte im Vorfeld auf Caroline als Roboter oder Franziska Knuppe (45) als Fledermaus getippt. Findet ihr die Hinweise in diesem Jahr auch zu schwierig? Stimmt ab!

Getty Images Max Mutzke als Astronaut bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Hase

Getty Images Caroline Beil im April 2016 in Berlin



