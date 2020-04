Wem gönnen die Fans die Siegprämie von 100.000 Euro? Die warten nämlich auf den Gewinner von Promis unter Palmen. Auch wenn alle Kandidaten – teilweise mehr und teilweise weniger – hohe Gagen bekommen, kann nur einer am Ende noch so richtig absahnen. Heute Abend kämpfen nur noch Matthias Mangiapane (36), Carina Spack (23), Janine Pink (33), Bastian Yotta (43) und Tobias Wegener (27) im großen Finale um das Preisgeld. Aber welcher Promi hätte den Sieg am meisten verdient?

Während anfangs noch in Teams gegeneinander gespielt wurde, heißt es mittlerweile jeder gegen jeden. Die fünf verbliebenen Teilnehmer müssen in den Challenges also ganz alleine beweisen, was in ihnen steckt. Für viele Zuschauer dürfte allerdings schon klar sein, wem sie am meisten die Daumen drücken. In den vergangenen Folgen kann Love Island-Muskelmann Tobi immer mehr Sympathiepunkte sammeln. Vor allem während des Mobbingskandals um Claudia Obert (58) hält der 27-Jährige als Einziger im Haus zu der Designerin und macht sich damit bei den Zuschauern beliebt.

Für Bastian und Carina sieht es in Sachen Beliebtheits-Ranking wohl deutlich schlechter aus. Sie haben es sich nach ihrer Attacke auf Claudia mit vielen Fans verscherzt. Aber auch erste Kooperationspartner haben die Zusammenarbeit mit den beiden bereits beendet. Wer hätte den "Promis unter Palmen"-Sieg eurer Meinung nach verdient? Stimmt ab!

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Teilnehmer

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, Influencer

SAT.1/Richard Hübner Carina Spack, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"



