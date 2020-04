Barbara Meier mausert sich langsam aber sicher zur Babybauch-Zauberkünstlerin! Am diesjährigen Valentinstag machte die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 eine schöne Neuigkeit öffentlich: Die Laufsteg-Schönheit und ihr Ehemann Klemens Hallmann erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch wer sich jetzt auf die typischen Fotos werdender Mütter freut, wird bei der 33-Jährigen lange suchen müssen: Ihre gewachsene Körpermitte versteckt sie auf ihren Fotos äußerst geschickt!

In ihrer Instagram-Story zeigte Barbara kürzlich ihr Tages-Outfit, aber ein entscheidendes Detail scheint auf dem Schnappschuss zu fehlen: ihre Babykugel. Schnell wird klar, dass das zum einen an ihrer Pose liegt. Die Influencerin steht auf dem Foto etwas schräg vor dem Spiegel, einen Fuß hat sie nach vorn gestellt. So scheint ihr Bauch nahezu zu verschwinden. Zum anderen kaschiert ihr Outfit die anderen Umstände: Die gebürtige Bayerin trägt eine schwarze Hose und dazu ein gleichfarbiges Oberteil – bei dieser Farbwahl lässt sich kaum eine Schwangerrundung erkennen.

Zudem ist es nicht das erste Mal, dass die Community der baldigen Mama sich wundern muss, wo denn ihr Bauch abgeblieben ist. Skeptische Fans dachten sogar, dass ihr Nachwuchs schon auf der Welt sein könnte! Das dementierte Barbara allerdings und vermutete hinter dem Kurven-Fehlen eine optische Täuschung: "Vielleicht weil ich liege und der Winkel so von oben ist!"

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann im November 2019

Getty Images Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier im April 2020



