Endspurt – die Vorbereitungen für das kommende TV-Duell bei Schlag den Star gehen jetzt in die letzte Runde! Schon diesen Samstag werden der Let's Dance-Juror Jorge Gonzalez (52) und Creative Director Thomas Hayo in verschiedenen Spielen gegeneinander antreten. Ein ganz besonderes Battle, auf das sich Jorge natürlich bestens vorbereitet hat. Im Gespräch mit Promiflash verrät er jetzt Details zu seinem Training!

"Generell halte ich mich fit mit guter Ernährung und mit viel Sport und Bewegung", erklärte er gegenüber Promiflash. Während des Duells zählt allerdings nicht nur Muskelkraft – in verschiedenen Denkspielen müssen die Kandidaten auch ihr Wissen und ein schnelles Reaktionsvermögen unter Beweis stellen. Deshalb rüstet sich der gebürtige Kubaner für den anstehenden TV-Wettkampf nicht nur körperlich: "Natürlich muss ich mich auch mental vorbereiten und konzentrieren. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, an meiner Geduld muss ich also sicherlich noch arbeiten."

Im Gespräch mit Promiflash machte er seinem Kontrahenten außerdem bereits eine klare Kampfansage: "Lieber Thomas, mach dich auf ein knallhartes Duell gefasst, ich werde dich nicht verschonen!" Es dürfte also ein spannender Wettstreit werden!

