Jorge González (52) ist kampfbereit! In einer Woche ist es so weit: Am 2. Mai tritt der Let's Dance-Juror bei Schlag den Star gegen Creative Director Thomas Hayo an. In der 50. Ausgabe der Spielshow werden die beiden Fashion-Profis in bis zu 15 Runden sowohl ihre Fitness als auch ihr Wissen unter Beweis stellen. Wer wird am Ende siegen? Jorge stellte nun gegenüber Promiflash klar: Er wird den Wettstreit auf keinen Fall kampflos aufgeben!

Natürlich habe Thomas ebenfalls sehr gute Chancen, er sei ein fitter Mann und habe eine gute Allgemeinbildung, räumte der 52-Jährige zunächst im Interview ein. Doch direkt darauf folgte eine knallharte Kampfansage an den einstigen GNTM-Juror: "Lieber Thomas, mach dich auf ein knallhartes Duell gefasst, ich werde dich nicht verschonen!" Zwar gab Jorge zu, dass er Schwächen habe, aber auch viele Stärken! "Wie groß meine Chancen sind, hängt von den einzelnen Spielen ab. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Mit Thomas Hayo habe ich einen starken Gegner, jedoch werde ich es ihm alles andere als leicht machen!"

Die beiden Kontrahenten müssen allerdings mit einer Einschränkung klarkommen: Ein Studiopublikum wird es aufgrund der aktuellen Lage nicht geben. Auch andere Shows wie "Let's Dance" oder The Masked Singer müssen seit einigen Wochen ohne Live-Unterstützung auskommen.

