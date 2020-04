Und plötzlich hat sich das Leben von Cameron Diaz (47) um 180 Grad gedreht! Während bis vor einigen Jahren Filmpremieren, Dreharbeiten und Co. für die Schauspielerin auf dem Programm gestanden hatten, hat nun ihre Familie höchste Priorität. Mittlerweile ist sie Ehefrau und Mutter – und geht in ihrer neuen Rolle komplett auf. Das verrät Cameron ihren Fans jetzt überglücklich im Netz.

In der YouTube-Serie "Makeup & Friends" von Maskenbildnerin Gucci Westman schwärmt die 47-Jährige in den höchsten Tönen von ihrer Ehe. "Ich liebe es, verheiratet zu sein. Das Beste, was mir je passiert ist, ist, meinen Mann und unsere Partnerschaft und seine Freundschaft und all das gefunden zu haben", hält Cameron happy fest. Seit mittlerweile fünf Jahren ist sie mit Musiker Benji Madden (41) verheiratet – wie sich herausstellt, haben sich die beiden gesucht und gefunden.

Die "Drei Engel für Charlie"-Darstellerin liebt allerdings nicht nur ihre Ehe, sondern natürlich vor allem ihre kleine Tochter Raddix Chloe Wildflower. Der Wonneproppen hatte im Dezember 2019 das Licht der Welt erblickt und ist seitdem Camerons absoluter Lebensmittelpunkt. "Ich liebe es, Mutter zu sein. Es ist das Schönste in meinem Leben!", erklärte sie kürzlich in einem Instagram-Live-Chat.

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Instagram / benjaminmadden Cameron Diaz und Benji Madden, 2018

Ben Stansall/AFP/Getty Images Cameron Diaz in London



