Oh, là, là – Patricia Blanco (49) macht den Frühjahrsputz für ihren Liebsten zum ganz besonderen Erlebnis! Seit Juni 2019 ist die neue Beziehung des Reality-TV-Sternchens öffentlich: Mit einem Kussfoto bestätigte sie die Liebe zu Kultmoderator Andreas Ellermann. Seitdem teilen die beiden ihr gemeinsames Leben mit ihrer Community auf Social Media – lassen sowohl witzige, stressige als auch liebe Situationen in ihrem Alltag nicht aus. Jetzt präsentiert Patricia ihren Followern auch mit einem freizügigen Schnappschuss, auf was sich Andreas freuen kann!

"Mein Freund träumte heute Nacht von einer sexy Putzfrau. Habe die Rolle lieber schnell besetzt, sicher ist sicher", offenbarte die 49-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Und bei diesem Anblick dürfte Andreas seiner Freundin doch wohl gerne beim Putzen zuschauen: Die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin trägt einen Ganzkörper-Netzanzug, der mit zahlreichen Cut-Outs besticht. Beispielsweise sind ihre Brüste dadurch nur spärlich bedeckt. Abgerundet wird der wahr gewordene Traum ihres Liebsten mit einem handlichen Staubsauger.

Doch Andreas ist nicht nur von Patricias Optik angetörnt – er hat sich vor allem in ihren Charakter verliebt. "Sie ist sehr warmherzig und so fürsorglich, ich liebe sie", schwärmte der Entertainer im Interview mit RTL von seiner Liebsten.

Anzeige

Instagram / andreasellermann Patricia Blanco und Freund Andreas Ellermann

Anzeige

ActionPress Andreas Ellermann und Patricia Blanco auf dem Münchner Oktoberfest 2019

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de