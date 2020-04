Müssen zwei Germany's next Topmodel-Kandidatinnen in der nächsten Folge etwa ihre Koffer packen? Am Donnerstag geht es für die verbliebenen Nachwuchsmodels in die nächsten Challenges. Doch neben der Jagd um das beste Foto rückt auch eine andere Sache in den Vordergrund: Larissa Neumann und Lijana scheinen gegen eine Regel der TV-Show verstoßen zu haben. Was genau vorgefallen ist, bleibt noch offen. Könnte es das Aus für die Freundinnen bedeuten?

Die Nervosität bei den beiden Teilnehmerinnen wächst vor dem Fotoshooting enorm, wie ein ProSieben-Trailer vorab offenbart. Larissa beschließt, reinen Tisch zu machen, und will mit Modelmama Heidi Klum (46) sprechen. "Ich habe generell Respekt vor diesem Gespräch, es ist wirklich ein heftiges Gespräch", weiß sie. Sie wolle klarmachen, dass es ihnen beiden leidtue und dass sie ihr Handeln bereuen. "Das Schlimmste ist echt, wenn sie mich und Lijana aus dem Wettbewerb ausschließt. Das ist das Allerschlimmste", bangt die Blondine.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Larissa und Lijana in dem Modelwettbwerb negativ auffallen. Vor allem die Grundschullehramtsstudentin geriet in den vergangenen Wochen wiederholt mit ihren Konkurrentinnen aneinander. "Es sind wieder die zwei. Sie streiten sich gefühlt mit allen", urteilte auch Kandidatin Sarah Posch (20).

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa, GNTM-Kandidatin

Instagram / lijana.gntm2020.official Lijana, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2020

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

