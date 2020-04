One Direction-Groupies müssen sich offenbar auf eine Enttäuschung gefasst machen! In den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte um ein Comeback der einstigen Boyband hartnäckig. Der Grund: Zum einen scheinen sich bis auf Zayn Malik (27) alle ehemaligen Bandmitglieder wieder angenähert zu haben. Zum anderen wäre der Zeitpunkt perfekt, schließlich würde die Boygroup dieses Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Zudem hatte auch Liam Payne (26) schon Andeutungen zu einer Reunion gemacht. Doch Kollege Niall Horan (26) musste die Hoffnungen der Fans jetzt zerstören!

In einem Instagram-Livestream fand er jetzt deutliche Worte zum Thema One Direction: "Nein – es gibt viel Gerede darüber im Moment wegen des zehnjährigen Bandjubiläums... Aber auch wenn es viele Gerüchte gab, gibt es keine derartige Reunion", stellte Niall klar. Also steht er gar nicht wieder in Kontakt zu Liam und Co.? "Wir haben in letzter Zeit einfach wieder ein bisschen mehr geredet", erklärte der 26-Jährige.

Nach Nialls Statement dürften die 1D-Anhänger nun mächtig verwirrt sein. Schließlich waren Liams Andeutungen vor einigen Tagen recht eindeutig! Ob die Verwirrung wohl darauf zurückzuführen ist, dass einfach nicht alle Jungs bei einer Reunion an Board wären?

Getty Images One Direction performen am Rockefeller Center in NYC im August 2013

Getty Images One Direction auf einem Konzert in Melbourne im April 2016

Getty Images Liam Payne beim Jingle Bell Ball in London im Dezember 2019



