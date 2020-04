Kriselt es bei Megan Fox (33) und ihrem Ehemann Brian Austin Green (46) etwa? Die zwei Schauspieler sind schon seit über zehn Jahren ein Paar und mittlerweile auch Eltern von drei gemeinsamen Kindern: Noah (7), Bodhi (6) und Journey (3). Trotz Familienglück gingen die Transformers-Bekanntheit und der Desperate Housewives-Star zwischenzeitlich allerdings getrennte Wege. Aufgrund jüngster Bilder wird nun über eine erneute Trennung spekuliert!

Seit Kurzem ist der 46-Jährige ständig ohne seinen Ehering unterwegs! Nach so einigen öffentlichen Auftritten ohne das Schmuckstück wurde Brian zuletzt am Sonntag ohne das Liebessymbol gesichtet: Bei Lebensmittel-Besorgungen in Calabasas schob der Seriendarsteller einen Einkaufswagen, weshalb seine Hände besonders gut sichtbar waren. Und siehe da: Sein Ringfinger war schon wieder blank!

Bisher haben weder Megan noch Brian die Trennung bestätigt. Ein Insider war sich gegenüber E! News allerdings sicher, dass außer dem gemunkelten Beziehungsende keine weiteren Schritte der Separation folgen würden. Die zwei "planen aktuell nicht, die Scheidung einzureichen", plauderte die Quelle aus.

Brian Austin Green in Calabasas

Megan Fox und Brian Austin Green, 2014

Megan Fox und Brian Austin Green, 2013



