Es ist die Baby-Sensation des Jahres! Seit Dienstag steht die Beziehung von Victoria's Secret-Model Gigi Hadid (25) und Ex-One Direction-Mitglied Zayn Malik (27) im Fokus der Öffentlichkeit, denn: Wie Yolanda Hadid bestätigte, erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind! Der Kindersegen kommt für viele ihrer Fans überraschend, hatte es in der jahrelangen On-Off-Beziehung das Pärchens doch einige Turbulenzen gegeben. Promiflash dröselt die etwas komplizierte Lovestory auf!

Vor rund fünf Jahren hatte alles begonnen! Nachdem Zayn seine Verlobung mit Perrie Edwards (26) aufgelöst und Gigi ihre Beziehung mit Cody Simpson (23) beendet hatte, wurden den beiden zwar Flirts mit anderen nachgesagt – allerdings wurden das Model und der Sänger am laufenden Band miteinander geknipst. Im Dezember 2015 machten sie schließlich ihre Liebe via Polaroid-Kuschel-Pics im Netz offiziell. Nur einen Monat später folgte ihr gemeinsames, heißes Video zu "Pillow Talk" – einem Track des Musikers. Im April 2016 standen sie sogar für das Vogue-Magazin zusammen vor der Kamera. Angeblich folgte dann die erste Trennung der beiden, allerdings sollen sie sich nach nur einer Woche versöhnt haben. 2017 bewiesen sie mit mehreren Pärchen-Kampagnen erneut, dass sie ein Power-Couple sind.

Im Februar 2018 dann der Schock: Die beiden gaben in herzzerreißenden Statements ihre Trennung bekannt – nur um zwei Monate später wieder miteinander auszugehen. Auch von Januar bis März 2019 waren die zwei getrennt, dann kurz versöhnt und ab April wieder auseinander. Gigis Romanze mit Tyler Cameron (27) von August bis Oktober sollte aber doch nicht das Ende ihrer Liaison mit Zayn bedeuten: Seit Anfang 2020 gehen die beiden offiziell wieder miteinander aus – und gründen jetzt eine Familie.

Anzeige

Instagram / zayn Gigi Hadid und Zayn Malik, 2015

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Berlin

Anzeige

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid im Mai 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de