Dieses Liebes-Aus war wohl nur von kurzer Dauer! Mitte März gaben Zayn Malik (25) und Gigi Hadid (23) nach zwei Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Schon damals stellte das einstige Traumpaar klar, dass sie sich weiterhin als Freunde nahe stehen und einander auch in Zukunft in allen Lebenslagen unterstützen würden. Daraus scheint mittlerweile aber doch wieder mehr geworden zu sein, wie jetzt ein verschmustes Kuschel-Pic beweist.

Via Instagram-Story teilte Gigi diesen süßen Paar-Moment: Entspannt macht sie es sich mit ihrem Zayn auf der Couch gemütlich und legt ihren Kopf auf seiner Brust ab, während er sein Pokémon-Spiel unterbricht, um ihr ein süßes Küsschen auf die Wange zu hauchen. Schon Anfang Mai erwischten Paparazzi die beiden knutschend bei einem Spaziergang durch Manhattan. Dass sie nun auch selbst wieder gemeinsame Schnappschüsse posten, scheint ihre Reunion wohl endgültig zu besiegeln.

Vor allem Zayn soll sehr unter der kurzen Auszeit gelitten haben. Wenige Tage nach Bekanntgabe der Trennung machten Bilder die Runde, in denen der Ex-One Direction-Star sichtlich mitgenommen wirkte. Von Anfang an soll er das gefragte Model zurückgewollt haben – mittlerweile ist sein Wunsch offensichtlich in Erfüllung gegangen.

Neil Warner / Splash News Zayn Malik und Gigi Hadid in New York

Anzeige

AM/Splashnews Zayn Malik in Miami

Anzeige

Instagram/gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de